الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يحقق أمنية «حدادة المنصورة»: «بتأدى مهمة عظيمة»

جريدة الدستور

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب بوسي سعد أول حدادة بمدينة المنصورة، بعد عرضها فى برنامج التاسعة على القناة الأولى، مقدما الوعد بتحقيق أمنيتها بتعيين أشقائها.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى: “المساهمة في إزاحة العبء عن المواطنين حق أصيل"، موجها حديثه لبوسى سعد: “صورتك فى برنامج التاسعة فخر لكل المصريين، السيدة بوسي سعد تعين أشقاءها بالفعل والعمل”.

ووصف الرئيس السيسي السيدة، قائلا: “امرأة عظيمة وشقيانة على أهلها ومثل نفتخر بيه في مصر.. بتمنى أن نرى بلدنا في أفضل حال في الدنيا، وهذا حال كل إنسان، المهم حبنا لبلدنا بالكلام ولا بالفعل ومستعدين نشقى ونبذل من أجلها”.

وتابع: “لو 10% من المصريين دون الـ 45 عاما بيحبوا بلدهم صح حالها هيكون أفضل، تعالوا نحب بلدنا صح”، موجها رسالة للسيدة: “ربنا يعينك على المهمة التي تقومي بيها أنك بتأدي مهمة عظيمة، وأنا متشرف أني بكلمك وأنا تحت أمرك”.

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