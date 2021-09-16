الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق سوبر ماركت بالمنوفية بعد تعرض 4 أشخاص للتسمم

اللواء سالم الدميني
اللواء سالم الدميني

تعرض 4 أفراد للتسمم وتم نقلهم لمستشفى تلا المركزي، ولذلك أغلقت الوحدة المحلية بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، سوبر ماركت كانوا قد اشتروا منه كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل، في تواجد كافة الجهات المعنية من الصحة ومركز الشرطة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز تلا يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، باستقبال 4 حالات تسمم، وجارٍ تقديم الخدمة الطبية لهم، وأوضحوا أنهم اشتروا من ذلك المحل، وعلى الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والإدارة الصحية، لاتخاذ اللازم وسحب العينات من السوبر ماركت.

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بقيادة هناء عقيلة، رئيسة الوحدة المحلية، ومندوبي من الإدارة الصحية، إلى مكان السوبر ماركت، وذلك بعد ظهور 4 حالات تسمم، وتقرر غلق سوبر ماركت المتواجد بالبر الشرقي، وتم ضبط وسحب عينات لإرسالها للمعامل المركزية لفحصها.

وأكدت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، أن الحملات مستمرة على المحلات التجارية والأسواق بالتنسيق مع الشرطة والطب البيطري والصحة والتموين، على مدار الساعة للحفاظ على صحة المواطنين.

محافظة المنوفية وزارة التموين الداخلية تسمم طعام وزارة

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وائل لطفي

الطلاق الشفهى

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