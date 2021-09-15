الخميس 16 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

26 سبتمبر.. «الكاثوليكية» تحتفل باليوم العالمي للمهاجرين

مطران الكنيسة اللاتينية
مطران الكنيسة اللاتينية

قال الأنبا كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للاتين بمصر، رئيس اللجنة الأسقفية للمهاجرين واللاجئين، إنه في 26 سبتمبر تحتفل الكنيسة الكاثوليكية باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.

أضاف كلاوديو، في بيان عبر الصفحة الرسمية بمموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"العنوان الذي اختاره البابا فرنسيس لهذا اليوم هو" نحو "نحن" دائما أكبر، ولمتابعة هذا الحدث و الحصول على كل المعلومات والوثائق الخاصة به ندعوكم لمتابعة هذا موقعنا الرسمي عبر شبكة الانترنت".

وتابع "لمعايشة هذا اليوم نقترح المشاركة في اللقاء الخاص بهذه المناسبة يوم ٢٤ سبتمبر بقاعة الباتروناج هيليوبوليس (شاهد الدعوة)، ويلقي المحاضرات المسؤلين عن المنظمة العالمية للمهاجرين (O.I.M) ومنظمة كاريتاس والذين سيقدمون لنا صورة عامة عن وضع المهاجرين واللاجئين بمصر، فبكل سرور ندعوا كل الرعايا ان تشارك علي الاقل بفرد يمثلها".

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