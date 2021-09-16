ضبط مصنع حلاوة غير مرخص يستخدم السلع التموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، حملة أسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينية يعمل بدون ترخيص ويقوم بالغش والتدليس باستخدام علامات تجارية مخالفة للحقيقة وإثبات عناوين مخالفة لعنوان المصنع.

كما تم ضبط كمية من الزيت التمويني وآلاف الاستيكرات وعبوات سكر التموين فارغة وزيوت التموين المدعمة قام المذكور باستخدامها في عملية التصنيع، وتم التحفظ على كمية من المنتج النهائي ١٦٠ علبة حلاوة ٨٥٠ جرام وكذلك جميع المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط مصنع بسكويت وشيكولاتة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على ٨٦٤٠ عبوة بسكويت شيكولاتة وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.