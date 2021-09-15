الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية» تعلن نجاح ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة

زرع قرنية
زرع قرنية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية، حيث نجح فريق طبي فى إجراء ثاني عملية زرع قرنية لمريض بمستشفى رمد المنصورة في أقل من شهر.

وأكد وكيل الوزارة فى تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى والتى تعد بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية. 

 الفريق الطبي

فيما ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور ناصر عمر استشاري طب وجراحة العيون والدكتور أحمد سليم استشارى طب وجراحة العيون والدكتورة مروة نبيه اخصائي طب وجراحة العيون والدكتورة امل ابو ليلة استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى ومن التمريض مس سارة المرشدي وبإشراف عام طبي وإداري من الدكتورة عبير عبد القادر استشاري طب وجراحة العيون ومديرة المستشفى.

 الفريق الطبي

واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية  كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى بقيادة الدكتورة عبير عبد القادر والأطقم الطبية والتمريض والاطقم المعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي
أخبار الدقهلية محافظة الدقهلية صحة الدقهلية رمد المنصورة زرع قرنية

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