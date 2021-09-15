طرح البوستر الدعائى لأغنية أحمد سعد ومصطفى حجاج «ع الدوغرى»

طرح أحمد سعد ومصطفى حجاج البوستر الدعائي الرسمي لأحدث أعمالهما الغنائية التي تحمل اسم "ع الدوغري" ويقدمها الثنائي على طريقة الـ"الديو".

وتعتبر أغنية "ع الدوغري" الأولى التي تجمع كلًا من أحمد سعد ومصطفى حجاج، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل على طريقة الفيديو كليب.

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج الأيام الماضية برومو فيديو كليب أغنية "ع الدوغرى" وظهر الثنائي سويًا بشكل كوميدى.

تقول كلمات الأغنية: «إحنا بننحت ف الصخر وأدينا ماتوجعتاش.. وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش.. إحنا لو قلنا يا جري ضلنا ما يحصلنا.. عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش.. الخوف مايخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش.. بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش».

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "وداعك مر" من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامى وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هانى محروس.

تقول كلمات الاغنية:

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه على الإحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه على الإحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فيما طرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه»، وهي من كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، كما طرح فيديو كليب أغنية «الملوك»، والتي يتعاون فيها مع مطربي المهرجانات مصطفى عنبة، ودبل زوكش.