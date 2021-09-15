الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائى لأغنية أحمد سعد ومصطفى حجاج «ع الدوغرى»

أحمد سعد ومصطفى حجاج
أحمد سعد ومصطفى حجاج

طرح أحمد سعد ومصطفى حجاج البوستر الدعائي الرسمي لأحدث أعمالهما الغنائية التي تحمل اسم "ع الدوغري" ويقدمها الثنائي على طريقة الـ"الديو".

وتعتبر أغنية "ع الدوغري" الأولى التي تجمع كلًا من أحمد سعد ومصطفى حجاج، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل على طريقة الفيديو كليب.

وطرح أحمد سعد ومصطفى حجاج الأيام الماضية برومو فيديو كليب أغنية "ع الدوغرى" وظهر الثنائي سويًا بشكل كوميدى.

تقول كلمات الأغنية: «إحنا بننحت ف الصخر وأدينا ماتوجعتاش.. وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش.. إحنا لو قلنا يا جري ضلنا ما يحصلنا.. عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش.. الخوف مايخوفناش فابلاش تناطحنا بلاش.. بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش».

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "وداعك مر" من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامى وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هانى محروس.

تقول كلمات الاغنية:

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح  غلط عشان آمنت زمان

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح  بعد ما كان للحب مكان

فراقك نار وهد الفرح غلط عشان آمنت زمان

وداعك مر لكن هيمر هلومك ليه على الإحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

وداعك مر لكن هيمر  هلومك ليه على الإحساس

وهندم ليه وقربك ضعف وخف الحمل عني خلاص

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عنيك

عشان إحساسي رايح ليك ويوم عن يوم بقيت تتغر

وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان

فيما طرح أحمد سعد مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه»، وهي من كلمات عبدالله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، كما طرح فيديو كليب أغنية «الملوك»، والتي يتعاون فيها مع مطربي المهرجانات مصطفى عنبة، ودبل زوكش.

مصطفى حجاج هاني محروس المطرب مصطفى حجاج المطرب احمد سعد أغنية أحمد سعد أحمد سعد ومصطفى حجاج أغنية ع الدوغري أحمد سعد ومصطفى حجاج

مواد متعلقة

أحمد سعد وعنبة ودبل زوكش يحققان 3 ملايين مشاهدة بـ«الملوك» (فيديو)

بمشاركة عنبة ودبل زوكش.. أحمد سعد يطرح «الملوك»

بعد تصدره «ترند تويتر».. أبرز المعلومات عن المطرب الشعبى رضا البحراوى

أحمد سعد يفتتح موسم حفلات الصيف بشواطىء الإسكندرية.. غدا

أوكا ينتهي من تسجيل أغنيات ألبومه ويشارك محمد هنيدي في فيلمه الجديد

أحمد سعد يستعد لطرح كليب «الملوك»

«بنحسبه أسر ياسين».. التفاصيل الكاملة لـ«لوك» هاني شاكر الجديد

حسين الجسمي ينضم لـ تريندات اليوتيوب بأحدث أغنياته «فوق»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

حقيقة تعاقد «التعليم» مع 50 ألف معلم قبل العام الدراسى الجديد

«هات عرض وامشى».. كواليس أزمة محمد عبدالغنى فى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية