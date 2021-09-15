الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق والاتحاد الأوروبى يؤكدان حاجة المنطقة لدعم مبدأ الحوار

قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حاجة المنطقة إلى استقرار أكثر ودعم لمبدأ الحوار والعقل والحكمة.

وذكر مكتب الأعرجي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: أن الأعرجي "استقبل بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق كرستوف بويك، والوفد المرافق له، بحضور روث كوفمان من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وممثل سفارة الاتحاد الأوروبي في العراق، حيث جرت خلال اللقاء مراجعة وتقييم عمل البعثة في العراق، ومهامها الإنسانية والاستشارية، إلى جانب التأكيد على استمرار دعم البعثة للعراق، وفي جميع المجالات".

وأكد الأعرجي، وفقٌا للبيان، أن المنطقة بحاجة إلى استقرار أكثر ودعم لمبدأ الحوار والعقل والحكمة، لتجنب النزاعات، مشيرًا إلى أن العراق يؤمن بأن التنمية الاقتصادية للبلدان ستخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم".

واختتم اللقاء، بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون بين العراق وبعثة الاتحاد الأوربي، بما يعزز مكانة العراق ودوره الريادي في المنطقة.

في السياق، أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الأربعاء، توقيع مدونة السلوك الانتخابي بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الكتل السياسية.

وعقد صالح اجتماعًا موسّعًا ضم رئيس الوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وتم التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية العراقية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم، حيث أكّدت المدوَّنة تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية.

مستشار الأمن القومي العراقي الاتحاد الأوربي العراق بغداد قاسم الأعرجي

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