الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: تعزيز قدراتنا الصاروخية يساعد فى ردع استفزازات كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الأربعاء، أن تحديث بلاده لقدراتها الصاروخية يمكن أن يساعد في ردع استفزازات كوريا الشمالية.

جاء ذلك -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية - بعد نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي المحلي الذي يُطلق من غواصة (SLBM) في موقع اختبار محلي.

وشدد "مون" على أن بلاده أجرت تجربة إطلاق الصواريخ البالستية كما هو مقرر لها وفقًا لخطة الجيش لتعزيز ترسانته الصاروخية، وليس ردًا على الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية.

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي مسئولي وكالة تطوير الدفاع بمواصلة بذل الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية؛ بما في ذلك تطوير الصواريخ المختلفة للتغلب على القوة "غير المتكافئة" لكوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بأحدث الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، شدد "مون" على أن التحليل المكثف ضروري لمعرفة النوع الدقيق والتفاصيل ونية بيونج يانج.

وفي سياق متصل، أعرب كبار مسئولي الأمن الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن قلقهم العميق بشأن إطلاق الشطر الشمالي لسلسلة من الصواريخ.


وأشار أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- خلال جلسة طارئة للمجلس عقدت برئاسة مستشار الأمن الوطني "سوه هون"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إلى أن استفزازات كوريا الشمالية جاءت في وقت يعتبر فيه استقرار الأوضاع الأمنية أمرًا مهمًا للغاية.


يذكر أن الجلسة الطارئة كانت قد عقدت ردًا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وجاء الإطلاق بعد يومين من إعلانها عن نجاحها في تجربة إطلاق نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى.

وقد أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، والرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، على تعزيز التعاون الوثيق بين طوكيو وهانوي، وذلك خلال محادثات هاتفية جرت بينهما، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية- أن محادثات سوجا ونجوين تطرقت إلى آخر تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التقارير التي أفادت بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت الوزارة إن سوجا أدان عمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية اختبار الصواريخ البالستية والتكنولوجيا النووية.

استفزازات الرئيس الكوري الجنوبي الصاروخ استفزازات كوريا الشمالية الصواريخ البالستية

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وائل لطفي

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