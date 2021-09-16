تفاصيل آخر لحظات إمام المسجد ضحية الثأر بالفيوم

يدع 27ألف جنيه لصديقة في البريد.. آخر لحظات إمام المسجد ضحية الثأر بالفيوم بعد قتله أمام زوجته

قال أهالي قرية شدموه، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إن المجني عليه ضحية واقعة الثأر التي حدثت اليوم أمام مكتب بريد شدموه، يُدعي "سيد أبو دياب" ويعمل مأذونًا بالقرية وإمام مسجد، حيث كان يقوم بعملية إيداع في مكتب بريد القرية لصديقه بمبلغ 27 ألف جنيه، وكانت معه زوجته وعندما استقل سيارته فوجئ بأشخاص يطلقون الرصاص عليه وقتله أمام زوجته.



ولقي شخص حتفه قتيلًا، صباح الأربعاء، داخل سيارته أمام زوجته، على يد أحد الأشخاص أمام مكتب بريد قرية شدموه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب الثأر.

كان اللواء رمزي البسيوني، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز إطسا بمقتل "سيد أبو دياب"، مُقيم ناحية القاسمية مركز إطسا، حيث تم التعدي على المجني عليه بالسلاح الآلي والتمثيل بجثته وتقطيعها بالساطور أمام زوجتة أمام مكتب بريد شدموه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث لمعاينة موقع الجريمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.