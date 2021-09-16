الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بسد العجز في المدرسين بتعيين 120 ألف معلم

الدكتور خليفة رضوان
الدكتور خليفة رضوان عضو لجنة الصحة

طالب الدكتور خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بسد العجز الصارخ في أعداد المدرسين ، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم إعترف لمجلس النواب أن عدد العجز في المدرسين يصل  لـ120 ألف معلم، فيما وعد وزير المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين 36 ألف معلم كانوا قد بدأوا بالعمل بالفعل في وزارة التربية والتعليم ثم تم الاستغناء عنهم، إلا أنه رغم قرب موعد انطلاق العام الدراسي فلم يتم  تعيين الـ 36 ألف معلم.

ودعا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور" وزير المالية محمد معيط بالعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسد العجز في المدرسين حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب، لافتًا إلى أنه رغم أن موازنة العام المالي 2021:2022 تضمنت زيادة في مخصصات التعليم والصحة ، إلا أن الزيادة غير كافية حيث أضيف للتعليم 12 مليار جنيهًا ، لم تمكن الوزير من تعيين العدد اللازم من المدرسين.

- العمل على إنهاء الأزمة بشكل مرحلي

وشدد "رضوان" على أهمية أن تتخذ خطوات وإجراءات سريعة لحل هذه الأزمة بتعيين الـ 120 ألف معلم ولو بشكل مرحلي بحيث يتم البدء بتثبيت الـ  36 ألف معلم، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق وأجرت اختبارات لـ 120 ألف معلم ويوجد لديها كافة بياناتهم بقاعدة بيانات الوزارة ، إلا أن العجز المالي أوقف استكمال إجراءات تعيينهم رغم نجاحهم في الاختبارات التي أجرتها الوزارة.

واستنكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار انتداب الاخصائيين الاجتماعيين للعمل كمدرسين بمقابل حافز مالي 800 جنيهًا فهم غير مؤهلين للتدريس، بينما من الأفضل لوزارة التربية والتعليم أن ترصد نسب العجز وأماكنه وتحدد التخصصات المطلوبة لكل إدارة تعليمية ثم يتم تعيينهم من المدرسين المقبولين لدى قاعدة بيانات الوزارة ، على أن يتم توزيعهم بمبدأ العدالة بين كل المدارس.

وزير التربية والتعليم وزير المالية مجلس النواب العام الدراسي وزارة التربية والتعليم 120 ألف معلم العام المالي قاعدة بيانات محمد معيط الاعتمادات المالية موازنة العام المالي لجنة الصحة بمجلس النواب التخصصات المطلوبة

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