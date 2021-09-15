تفاصيل وأسعار تذاكر حفل فريق شارموفرز بالإسكندرية

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفل غنائي ضخم، الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان Jewel festival alex park.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على فئتين الأولى جاءت بمبلغ 500 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيه مصري، وتشمل التذكرة حضور حفل كل من فريق "ديسكو مصر" والمطرب شاهين.

ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "هيبتا، وإيزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكي، 5 سنتى"، إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "انفصام"، والذي نال إعجاب جمهوره بشكل كبير.

أعضاء فرقة شارموفرز

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، وإسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".

وحقق شارموفرز انتعاشة فنية كبيرة خلال العام الماضي بالتزامن مع تتويجه بجائزة Boisdale Music Award البريطانية، كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم، بجانب إطلاقه ألبومه الثاني "انفصام"، وضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا" و"جمال الوجود"، واختتم السنة بجولة غنائية بين عدة جامعات مصرية، منها عين شمس وطنطا.

آخر أعمال فريق شارموفرز الغنائية

وطرح فريق شارموفرز مؤخرًا فيديو كليب جديدًا لأغنية بعنوان "حزينة" على الطريقة اللاتينية وهى أغنية تبعث على التفاؤل والأمل على الرغم من اسمها، وتدور حول فتاة غضبانة وحزينة من حبيبها، وذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن الأنظار، إلا أن حبيبها يشعر بالندم ويقرر البحث عنها وعندما يجدها يفاجئها ويصالحها.

وشاركت في الفيديو كليب الممثلة اللبنانية سنتيا خليفة وتم تحضير الكليب مع المخرج حسام الحسينى.

أغنية "حزينة" كلمات وألحان أحمد بهاء وتوزيع محمد العرقان ومن إخراج حسام الحسينى وهى الآن على يوتيوب والمواقع الاجتماعية والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

آخر حفلات شارموفزر الغنائية

وأحيا فريق شارموفرز حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 15 يوليو داخل حديقة "هايد بارك" بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كانت فرقة شارموفرز قد أحيت 4 حفلات دفعة واحدة شهر مايو داخل ساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وذلك على يومين متتاليين وحظيت الحفلات بحضور جماهيري كبير.