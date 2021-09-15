بدء تنسيق اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية.. السبت

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، السبت المقبل، على أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل 21 سبتمبر الجاري.

وأكد مكتب التنسيق، تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات الكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الدبلومات الفنيه كالآتي:

الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

بالإضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق) في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20/9/2021 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.