الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يشارك في اللقاء الثاني للجنة الإعلام لسينودس ٢٠٢٣

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

اجتمعت ظهر اليوم الأربعاء، لجنة الإعلام الخاصة بسينودس ٢٠٢٣، عبر تطبيق زووم عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو اللجنة.
يأتي ذلك في إطار الاجتماع الثاني للجنة، ودار اللقاء حول الخطوات الفعلية، التي تمت لنشر موضوع السينودس "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة والرسالة"، إضافة إلى أهم الخطوات العملية للفترة القادمة من ترجمة الوثائق ونشرها. 
 

جدير بالذكر أن مسيرة السينودس ستبدأ يومي التاسع، والعاشر من أكتوبر المقبل بالفاتيكان، ثم تبدأ بعد ذلك في كل إيبارشية من إيبارشيات الكنائس الكاثوليكية في العالم.

الأنبا باخوم الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركي الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل تصحيح امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

أول تعليق من «فتاة الفستان» عقب جلسة الصلح مع مراقبات جامعة طنطا

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

الرئيس السيسي: مصر مستعدة لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

جلال حمام

إخوان تونس.. الغاية تبرر الوسيلة

مؤمن المحمدي

النسخة التانية

منى رجب

واقعة الطبيب والممرض تكشف سلوكيات مرفوضة فى مجتمعنا

جمال-أسعد

بدون عنوان

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية