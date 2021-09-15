الأنبا باخوم يشارك في اللقاء الثاني للجنة الإعلام لسينودس ٢٠٢٣

اجتمعت ظهر اليوم الأربعاء، لجنة الإعلام الخاصة بسينودس ٢٠٢٣، عبر تطبيق زووم عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو اللجنة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الثاني للجنة، ودار اللقاء حول الخطوات الفعلية، التي تمت لنشر موضوع السينودس "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة والرسالة"، إضافة إلى أهم الخطوات العملية للفترة القادمة من ترجمة الوثائق ونشرها.



جدير بالذكر أن مسيرة السينودس ستبدأ يومي التاسع، والعاشر من أكتوبر المقبل بالفاتيكان، ثم تبدأ بعد ذلك في كل إيبارشية من إيبارشيات الكنائس الكاثوليكية في العالم.