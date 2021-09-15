الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع بورصتي السعودية والإمارات بعد توقعات بطلب إيجابي على النفط

بورصتي السعودية والإمارات
بورصتي السعودية والإمارات

أغلقت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعدما توقعت وكالة الطاقة
الدولية طلبا إيجابيا على النفط.
 

وقالت الوكالة أمس إن حملات التطعيم تغذي تعافي الطلب على النفط بعد تراجع على مدار ثلاثة أشهر بسبب تفشي سلالة دلتا وقيود الجائحة.
 

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة، وقاد المكاسب قطاعا المواد والمال.
 

وكسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية اثنين بالمئة وسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية المنتجة للأسمدة 4.5 بالمئة.
 

وزاد سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة وسهم أرامكو 0.6 بالمئة.
 

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.8 بالمئة بعدما مني بخسائر على مدار ثلاث جلسات. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة ومجموعة اتصالات 1.5 بالمئة.
 

وارتفع سهم الدار العقارية 0.5 بالمئة بعد يوم من تقديم كونسورتيوم ترأسه طلبا إلى هيئة سوق المال بمصر لشراء حصة تصل إلى 90 بالمئة في شركة التطوير العقاري سوديك.
 

وفي دبي أغلق المؤشر على صعود 0.2 بالمئة وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة وإعمار العقارية 1.2 بالمئة.
 

وكبح المكاسب هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.2 بالمئة.
 

وقال وزير التجارة الإماراتي أمس الثلاثاء إن بلاده ستتابع برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، وتأمل بأن تتمكن من إتمام بعض تلك المحادثات في غضون عام.
 

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع تراجع سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 0.3.


وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية 0.3 بالمئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 1.2 بالمئة.

السعودية صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11411 نقطة
أبوظبي زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 7824 نقطة
دبي أضاف المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2885 نقطة
قطر فقد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11111 نقطة
مصر خسر المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11149 نقطة
البحرين نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1673 نقطة
سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3962 نقطة
الكويت استقر المؤشر عند 7473 نقطة

أسواق الأسهم في السعودية النفط الإمارات التطعيم الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الرئيس السيسي: مصر مستعدة لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق

بحوزته ترسانة أسلحة.. تفاصيل مصرع «خُط الصعيد» بقنا

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مصر تنتهى من تصنيع 5 ملايين جرعة لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

جلال حمام

إخوان تونس.. الغاية تبرر الوسيلة

مؤمن المحمدي

النسخة التانية

منى رجب

واقعة الطبيب والممرض تكشف سلوكيات مرفوضة فى مجتمعنا

جمال-أسعد

بدون عنوان

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

محامى الأسيرين الفلسطينيين: إسرائيل تطلب المساومة بتهم أمنية