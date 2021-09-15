رئيس الوزراء السوداني يؤكد ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية في بلاده

كشفت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأربعاء، تفاصيل لقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع.

وأشاد حمدوك لدى مخاطبته قيادات قوات الدعم السريع بقوات الدعم وقائدها دقلو للإسهامات الكبيرة التي يقوم بها في صيانة والحفاظ على وحدة السودان ومنع النزاعات، داعيا إلى العمل على تطوير قطاع التعليم ورفد قطاع الخدمات.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في مقر قيادة قوات الدعم السريع.

وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسات الامنية والعسكرية ليكون جيشا واحدا حسب ما اقتضته الوثيقة الدستورية، مؤكدا: لن يكون هناك استقرار للأوضاع في البلاد دون إكمال هذه الإصلاحات.

وأشار إلى أن زيارته تأتي في إطار التشاور في كيفية مواجهة التحديات التي تجابه الفترة الانتقالية، قائلا إن الغاية هي جمع كل الجيوش لتنصر في جيش واحد صونا للأرض والعرض ودفاعا عن تراب الوطن.

وشدد على ضرورة إكمال التعاون بين العسكريين والمدنيين لإتمام مهام وأهداف الفترة الانتقالية، مؤكدا ضرورة استكمال مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم المتمثلة في المجلس التشريعي للعمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية والوصول بها إلى بر الأمان وإرساء دعائم الدولة المدنية، داعيا إلى تجنيب البلاد الوقوع في خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية وإقصاء الآخر.