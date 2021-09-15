«العبد»: ضخ استثمارات تصل لـ3 تريليونات دولار عالميا لتطوير البنية التكنولوجية

قال المهندس أحمد العبد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تحديث البنية التحتية.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لملتقي “بناة مصر” أنه تم ضخ استثمارات تقترب من 3 تريليونات دولار على مستوى العالم في عمليات تطوير البنية التكنولوجية، موضحاً أن شركته تشارك بمشروعات متعددة بداخل الدول العربية والإفريقية بذلك المجال الواعد.

ولفت إلى أن الحكومة لم تدخر جهدا في هذا المجال وضخت استثمارات كبرى فيه، مؤكداً أنه جار تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطرق بهدف متابعتها عن طريق النظم التكنولوجية.

زامبيا: نمتلك فرص واعدة للاستثمار

وفي كلمته، قال دانى سيمومبا رئيس اتحاد المقاولين بدولة زامبيا، إن بلاده تمتلك فرص واعدة للاستثمار بقطاع الإسكان في ظل وجود مؤشرات حول حاجة زامبيا لتوفير نحو 1.3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة التي تولت البلاد مؤخرا تعكف خلال الفترة الراهنة على صياغة مجموعة من السياسات والتشريعات لتشجيع فرص الاستثمار بمشروعات البنية الأساسية سواء أمام الشركات الزامبية أو الأفريقية.

وأوضح رئيس اتحاد مقاولين زامبيا أن الفترات السابقة شهدت استحواذ الشركات الصينية على جزء كبير من مشروعات البنية الأساسية المنفذة داخل زامبيا إلا أن هناك اتجاه هناك لتوسيع قاعدة التعاون مع دول الجوار الإفريقي.

وشدد رئيس اتحاد المقاولين على انفتاح بلاده لاستقبال رؤوس الأموال الجديدة خاصة القادمة من القارة الأفريقية لاسيما المصرية منها لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية العاملة في ذلك القطاع .

وأشار خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر والذي انطلقت فعالياته إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالعديد من القطاعات الاقتصادية خاصة بمشروعات البنية الأساسية والتي شهدت اهتماما كبيرا من جانب الحكومات الزامبية خلال الأعوام السبعة الماضية خاصة بقطاعات الطرق والنقل والسكك الحديدية والنقل الجوي ، منوها بأهمية الموقع الجغرافي لبلاده في ظل وجود أكثر من 8 دول حدودية لها بما يتيح فرص التصدير للعديد من الأسواق داخل دول جنوب القارة السمراء.