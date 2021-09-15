الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أب شرع في ذبح نجله بـ«سكين» في مدينة نصر

سكين
سكين

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بالاعتداء على نجله ومحاولة ذبحه بسلاح أبيض – سكين-  داخل شقته بحي مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطب تحريات المباحث حول الواقعة. 

التفاصيل

كان شاب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد تعرضه للقتل على يد والده، وقال: أنا علاء.. عندي 20 سنة.. أبويا اتهجم على أمي وأختي بسبب مشاكل مع زوجته الأخرى في شقة بمدينة نصر السويسري.. ولما دافعت عنهم ضربني بالسكينة في رقبتي، كان بيني وبين الموت لحظة.. أقسم بالله ما هسيب حقي.. أنا عملت محضر في قسم ثالث مدينة نصر وهو بيبعت ناس تكلم أمي تهددها علشان أتنازل عن المحضر».

حبس مدينة نصر تحريات المباحث التحقيقات مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة القتل العمد

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