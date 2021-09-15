الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمة بسرقة 40 ألف جنيه من داخل كوافير في التجمع

المتهمة
المتهمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، حبس سيدة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لسرقتها مبلغ 40 ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بمنطقة التجمع الخامس محافظة القاهرة.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة “س. م” ربة منزل قامت بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل كوافير سيدات بالتجمع مستغلة انشغال صاحبة الكوافير مع سيدة أخرى.

وكانت بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة بالتجمع  الخامس من صاحبة كوافير تفيد بسرقة مبلغ 40 ألف جنيه من داخل الكوافير الخاص بها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها واقتيادها لقسم الشرطة، وبسؤالها أقرت بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدت عن ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة التجمع كوافير سيدات

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إصلاح خطاب الإصلاح

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