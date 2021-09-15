الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة من الرئيس الفرنسي

مصطفى الكاظمي وإيرك
مصطفى الكاظمي وإيرك شوفالييه

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق السيد إيريك شوفالييه.

وسلّم السفير الفرنسي في مستهل اللقاء رسالة خطية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي ، من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون. بحسب بيان لرئاسة الوزراء في العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب.

وبحث اللقاء أيضاً متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، وأثنى سيادته على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد.

التعاون العراقي الفرنسي 

وسبق أن ثمن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي, الدور الفرنسي في دعم العراق، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في دحر الإرهاب وداعش.

وأشاد الكاظمي بجهود الرئيس الفرنسي لدعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار وأصدقاء العراق، مضيفا أن الشعب العراقي يقدر هذا الموقف الفرنسي لصالح العراق، ومساهمة فرنسا لدعم العراق خلال حربها ضد داعش.

كما أعرب في الوقت ذاته عن خالص شكره للجانب الفرنسي على تلك الجهود في دعم القوات العراقية  بالإضافة إلى الشراكة الاقتصادية وفي مجالات الطاقة والنفط والتنمية والتعليم والصحة، معربا عن شكره للحكومة الفرنسية لدعم العراق في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.

وأكد أن العراق وفرنسا شريكان رئيسيان في الحرب داعش والإرهاب، وستستمر هذه الشراكة في الدفاع عن قيم الديمقراطية في التجارب العراقية، مشيرا إلى سعيهم لتطوير آفاق التعاون مع الجانب الفرنسي في المجالات.

يذكر أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي دعا إليه الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الأوسط بأكمله.​

العراق فرنسا تعاون رئيس الوزراء داعش تعليم محاربة الإرهاب الثقافية العاصمة

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وائل لطفي

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