الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطروح تحتل المركز الرابع في «الطالبة المثالية» على مستوى الجمهورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، الأربعاء، عن فوز آية محمد محمود شلبي، الطالبة بمدرسة النجيلة الثانوية المشتركة، بالمركز الرابع في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية.

وهنأ سلامة الطالبة الفائزة مشيداً بتميزها وتشريفها محافظة مطروح بعد تحقيق المركز المتقدم في المسابقة.

وأضاف أن طلاب تعليم مطروح حققوا خلال هذا العام مراكز متقدمة في عديد المسابقات المركزية والدولية وذلك في إضاءة مشرقة جديدة وإنجاز مشرف يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والإنجازات التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية في المسابقات المركزية خلال هذا العام التي تقام بإشراف الوزارة.

 

محافظ مطروح على مستوى الجمهورية تعليم مطروح المسابقة المركزية الطالب المثالي مطروح

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