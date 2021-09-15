محافظ المنيا يتفقد عددًا مراكز تلقي لقاح كورونا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا، وكذلك مستشفى الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتانكات الأكسجين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا.

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

وشملت جولة المحافظ، تفقد المركزين الثابتين والمخصصين لتلقي لقاح كورونا بالمسرح الروماني بمدينة المنيا، وكذلك منطقة الكورنيش، حيث تابع المحافظ، خلال جولته خط سير المواطنين متلقى اللقاح، بدءا من الاستعلام ومرورا بالتسجيل والفحص الصحي وحتى تلقى اللقاح ، وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وتنظيم دخول المواطنين.

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

كما شملت الجولة المرور على مستشفى حميات المنيا ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، حيث تم دعم المستشفى ب66 سرير منها 22 سرير رعاية و10 أجهزة تنفس و22 سرير داخلي ليصل عدد الأسرة إلى 62 سرير، كما تم إضافة 22 ماكينة غسيل كلوي.

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

وتفقد محافظ المنيا عددا من الأقسام بالمستشفى وتانكات الاكسجين ، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة أية زيادات في أعداد إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة ،والتقى خلال الجولة بعدد من المرضى، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بحل جميع المشاكل وحسن التعامل مع المواطنين وطمأنتهم على ذويهم بالمستشفى، لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية من خلال المتابعة الدورية، كما راجع مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المستشفى، مؤكدا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا