الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد عددًا مراكز تلقي لقاح كورونا

القاضي يتفقد مراكز
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا، وكذلك مستشفى الحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل بمراكز تلقي اللقاح والاطمئنان على الحالة العامة داخل المستشفيات من توافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتانكات الأكسجين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

SHERSHE_6628
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا.

SHERSHE_6611
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا 

وشملت جولة المحافظ، تفقد المركزين الثابتين والمخصصين لتلقي لقاح كورونا بالمسرح الروماني بمدينة المنيا، وكذلك منطقة الكورنيش، حيث تابع المحافظ، خلال جولته خط سير المواطنين متلقى اللقاح، بدءا من الاستعلام ومرورا بالتسجيل والفحص الصحي وحتى تلقى اللقاح ، وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد وتنظيم دخول المواطنين.

SHERSHE_6607
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا 

كما شملت الجولة المرور على مستشفى حميات المنيا ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، حيث تم دعم المستشفى ب66 سرير منها 22 سرير رعاية و10 أجهزة تنفس و22 سرير داخلي ليصل عدد الأسرة إلى 62 سرير، كما تم إضافة 22 ماكينة غسيل كلوي.

SHERSHE_6514
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا 

وتفقد محافظ المنيا عددا من الأقسام بالمستشفى وتانكات الاكسجين ، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة أية زيادات في أعداد إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة ،والتقى خلال الجولة بعدد من المرضى، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بحل جميع المشاكل وحسن التعامل مع المواطنين وطمأنتهم على ذويهم بالمستشفى، لافتاً إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية من خلال المتابعة الدورية، كما راجع مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المستشفى، مؤكدا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

SHERSHE_6508
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا 

القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
القاضي يتفقد مراكز لقاح كورونا
محافظ المنيا يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا دعم مستشفي الحميات 66 سرير و22 ماكينة غسيل كلوي الدكتور محمد نادي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

سقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«معا نطمئن».. الحكومة تشجّع على لقاح كورونا بشنطة الـ«6 هدايا»

تركت رضيعاً عمره 6 أشهر.. «فريدة» تنتحر فى بث مباشر على فيسبوك

قتل مواطن بسلاح آلي وتقطيعه بساطور أمام زوجته وأبنائه في الفيوم

قصة مسؤول في حي النزهة أوقع «راشين» بشر أعمالهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

محامى الأسيرين الفلسطينيين: إسرائيل تطلب المساومة بتهم أمنية