الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ ينعي شهداء حادث تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي

مستشفي سيدي غازي
مستشفي سيدي غازي

نعىّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا الذين توفوا أثناء تطهير أحد بيارات الصرف الصحي بمدينة سيدي غازي، معربين عن بالغ حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي غازي،  وذلك أثناء تأدية عملهم، داعيًا المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

والمتوفون هم : أحمد أسامة العبد، 30 سنة، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، والمصابين الثلاثة هم: عبدالصمد عبدالحميد 27 سنة، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، فهد أحمد أبو شعيشع 30 سنة.

وكان عاملان قد لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرين من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أثناء تطهير أحد البيارات بمحطة سيدي غازي، وتم نقل جثمان المتوفين والمصابين باختناق لمستشفى سيدي غازي المركزي، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي، ووجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتقال والمتابعة، كما وجه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالانتقال لمستشفى سيدي غازي لمتابعة الحالات، وسرعة انقاذهم.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة الموقف، ووجه بسرعة إنقاذ المصابين، كما تقرر تشكيل لجنة فنية مختصة لمعرفة سبب وقوع هذا  الحادث الأليم ، وإجراء تحقيق موسع حول الواقعة وأسبابها. 

سيدي غازي بيارات صرف صحي تطهير كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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