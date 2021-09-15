أبرزها الشوكولاتة.. أطعمة تحميك من الإصابة بـ الاكتئاب الموسمي

على الرغم من أن السبب المحدد للاضطراب العاطفي الموسمي غير معروف، إلا أن الكثير منه يتعلق بنقص ضوء الشمس، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض مستويات السيروتونين لديك، كما يتسبب في حدوث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، وتميل الاضطرابات العاطفية الموسمية إلى الحدوث بشكل أكثر شيوعًا عند الإناث أكثر من الذكور ومن المرجح أن تؤثر على البالغين الأصغر سنًا، وفقا لموقع CASPER.

هل هناك علاقة بين النظام الغذائي واضطرابات المزاج؟



هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تدعم العلاقة بين النظام الغذائي واضطرابات المزاج، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية كبيرة من اللحوم الحمراء أو المصنعة، والحلويات، والزبدة، والحبوب المكررة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، يؤدي لزيادة الإصابة بالإكتئاب، وفي المقابل فإن النظام الغذائي الصحي الذي يتضمن تناول كميات كبيرة من الفاكهة الطازجة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والحبوب الكاملة وزيت الزيتون وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع انخفاض تناول المنتجات الحيوانية، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.



العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية



الآليات الكامنة وراء العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية ليست واضحة تمامًا حتي الأن، لكن تشير الدراسات إلى أنه قد يكون مرتبطًا بالالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي وصحة ميكروبيوم الأمعاء، وتتطلب أدمغتنا قدرًا كبيرًا من الطاقة والعناصر الغذائية من الطعام، لذلك من المنطقي أننا سنحتاج إلى نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على صحتنا العقلية في أفضل حالاتها، ونعرض لكم فيما يلي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من إكتئاب تغير الفصول.



البروتينات الخالية من الدهون



معظم مصادر البروتين الخالية من الدهون جيدة للتغلب على الاكتئاب، حيث يحفز التربتوفان المتواجد في هذه الأطعمة علي إنتاج السيروتونين في الدماغ ، مما يساعد في الحفاظ على مزاجك ومستويات الطاقة لديك.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3

تظهر العديد من الدراسات الصلة بين نقص أوميغا 3 والاكتئاب، وكذلك إكتئاب الخريف على وجه التحديد، حيث أن أوميجا 3 تساعد في الحفاظ على مستويات صحية من المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، و وترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب والعدوانية والميول الانتحارية، وبما أن أجسامنا لا تستطيع صنع أحماض أوميغا 3 الدهنية بمفردها، يجب أن نتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل زيت السمك.

الأطعمة الغنية بفيتامين د



المستويات المنخفضة من فيتامين د مرتبطة بحدوث الإكتئاب، نظرًا لأن ضوء الشمس يمكن أن يكون نادرًا في أشهر الخريف والشتاء فقد يساعد ذلك في تحميل الأطعمة الغنية بالمغذيات، وتشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين "د" بعض الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين وزيوت السمك، والحليب المدعم وصفار البيض.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك



يمكن لصحة أمعائك أن تلعب دورًا في صحتك العقلية، لذلك قم بتضمين الأطعمة التي تدعم الأمعاء الصحية والميكروبيوم المتنوع، مثل الزبادي غير المحلي، والكفير، ومخلل الملفوف، والأطعمة المخمرة، والنباتات الغنية بالألياف، مثل البقوليات، والبصل، والثوم، والتوت، والخضروات، وما إلى ذلك.

الشوكولاته الداكنة



تساعد الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 80 في المائة من الكاكاو أو أعلى في تحسين الحالة المزاجية، ووفقا لدراسة قام المشاركون فيها بتناول الشوكولاته الداكنة لمدة مره واحده يوميا، ظهر لديهم تحسنًا ملحوظًا في الحالة المزاجية.



وهو ما ربطه الباحثون بمحتوى عالي من مادة البوليفينول، حيث ثبت أن هذه المغذيات الدقيقة المليئة بمضادات الأكسدة تؤثر إيجابًا على القلق وتعزز الهدوء.

