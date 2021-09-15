تنفيذ قافلتين سكانيتين بمركزي دمنهور وكفر الدوار

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقري مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

هذا وقد نظمت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة 2 قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية" أحدهما بقرية زاوية غزال بدمنهور وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- توقيع الكشف على "80 باطنة - 50 أطفال - 50 أمراض النساء - 4 تركيب لوب ووسائل أخرى متنوعة، والعلاج والكشف على 150 رأس أبقار وجاموس كما تم رش عدد 60 رأس أبقار وجاموس وذلك بحضور أساتذة وطلبة كلية الطب البيطري، وتم توزيع 50 أنبوبة بوتاجاز والسلع التموينية بسعر مدعم لأهالي القرية، وتم عمل ورشة تدوير الخامات وعمل مقلمة، وورشة بازل، وورشة تلوين.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كوم البركة بكفر الدوار تم خلالها:-الكشف على 340 حالة بعدد من التخصصات من بينها "النساء، الأطفال، الأسنان، الباطني، الرمد، الجلدية، والمخ والأعصاب"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، بجانب عقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبي بها،وكذلك عقد امتحان محو أمية "استكتاب" لعدد من أبناء القرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية.

كما تم توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع منطقة القوى العاملة، وكذلك أنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، وقصر ثقافة كفر الدوار، وتقديم عدد من العضويات المجانية لأطفال القرية بالمكتبة وتوزيع كتب مجانية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات، من خلال إدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والصحة، والتضامن الاجتماعي.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية بالمجان"، مع توعية الأهالي بضرورة التطعيمات والتحصينات، فيما قام ممثلي شركة المياه بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وقامت الوحدة السكانية بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع"، بالإضافة إلى حصر 450 مواطن لتسجيلهم على موقع وزارة الصحة لحصولهم على لقاح فيروس "كورونا" والتواصل معهم لاتمام التطعيم.