انتشال جثة طالب غرق فى النيل بسوهاج

تمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل، بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ يفيد بغرق شخص في مياه النيل دائرة المركز.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، تبين غرق "أحمد. ع. ا. م"، 17 عامًا، طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والدته، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء قيام نجلها المذكور بالاستحمام في مياه النهر ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كان لقى شاب وخطيبته مصرعهما غرقا في النيل بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية، إنهما خرجا للتنزه على شاطئ النيل ونزلا للهو والاستحمام في النيل بملابسهما، وغرقا لعدم إجادتهما السباحة.