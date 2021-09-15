الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطاقة الذرية: مفتشونا تعرضوا لتفتيش «غير مقبول» فى إيران

نووي إيران
نووي إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تعرضوا لعمليات فحص "غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى" في إيران.

 

وقالت الوكالة إنها أثارت هذه المسألة "على الفور وبحزم مع إيران لتشرح بعبارات واضحة للغاية ولا لبس فيها أن مثل هذه الوقائع، المتعلقة بالأمن والتي تعرض لها موظفو الوكالة، غير مقبولة ويجب ألا تتكرر مرة أخرى".

 

وجاء بيان الوكالة ردا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول وقائع جرت "في الأشهر الماضية، وشهدت بعض الحوادث المتعلقة بفحوص أمنية لمفتشي الوكالة في منشأة إيرانية واحدة".

 

وقال دبلوماسيون من الوكالة إن "مفتشة تعرضت لتفتيش ذاتي لا داعي له من قبل أفراد الأمن" وذلك في موقع نطنز النووي.

 

وأضاف بيان الوكالة أن إيران "قدمت توضيحات تتعلق بالإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب الأحداث في أحد مرافقها" وأشارت إلى أنه و"نتيجة لتبادل المعلومات بين الوكالة وإيران، لم تتكرر مثل تلك الوقائع مرة أخرى".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 22 ألفًا و329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.


وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية،  أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و340 ألفًا و656 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و123 حالة في وضع حرج.


وأضاف البيان، أن البلاد سجلت -خلال نفس الفترة- 408 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 115 ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و627 ألفا و27 شخصا حتى الآن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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