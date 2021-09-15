المتابعة تتفقد ٥٧٤ مدرسة على مدار ثلاث أيام استعدادا للعام الدراسى الجديد

قامت اليوم فرق المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بجولات متابعة شملت ٢٥٤ مدرسة، وتم حل كافة الملاحظات حيث تمت متابعة ٢٥ مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة،

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبناء على تكليفات ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لفرق المتابعة بالمديرية والإدارات، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها.

وفي غرب طنطا قامت الإدارة بمتابعة ١١ مدرسة، وفي شرق المحلة تمت متابعة ٢٥ مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة ٣٤ مدرسة، في إدارة زفتى، تمت متابعة ٨ مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة ٣١ مدرسة، وفي ادارة سمنود ٢٤ مدرسة، وقطور ٢٠مدرسة، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة ٧ مدارس، وكفر الزيات ٢٦ مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني، تمت متابعة ١٦ مدرسة، وفي مدارس التعليم الخاص، تمت متابعة ٤ مدارس، وفي المدارس الرسمية للغات، تمت متابعة ٧ مدارس، وفي رياض الأطفال، تمت متابعة ١٦ مدارس، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الثالث إلى ٢٥٤ مدرسة، حيث أكد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالغربيه عن تلاحظ وجود ٥٥٢ سلبية حيث تم ازالة ٣٧٨ سلبية منها، وجاري العمل على إزالة ١٧٤ سلبية بالمدارس.



يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.