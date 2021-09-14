مكبّل بالحبال وملفوف بسجادة.. جهود لكشف لغز جثة نهر النيل بالوراق

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مكبل بالحبال وملفوف بسجادة ملقى بنهر النيل في الوراق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة شاب بنهر النيل في منطقة الوراق، فور إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع العثور على الجثة وفحص ملابسات البلاغ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتبين من الفحص المبدئي لرجال المباحث ان الجثة لشاب مكبل بالحبال وملفوفة في سجادة وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتولى العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، فحص ملابسات الواقعة حيث تبين أن المياه طمست بعض ملامح المجني عليه لبقاء الجثة لفترة في المياه حتى طفت على سطح نهر النيل، وتضمنت خطة البحث فحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لموقع العثور على الجثة.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة، وأهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى:

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى:

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيًا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية:

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.