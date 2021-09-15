ما بين فقدان الشهية والشره المرضى.. أنواع اضطرابات الطعام

يكون من الصعب فهم اضطرابات الأكل فهناك عدة أنواع بما فيها الأنواع الأحدث التي لم نسمع بها على الأرجح حتى الآن يمكن أن يصبح تشخيص اضطراب معين في الأكل مخيفا بسبب الأعراض المتداخلة لهذه الإضطرابات، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مجموعة من الإضطرابات العصبية لتناول الطعام وفقا لموقع Every day health

فقدان الشهية

قد يبدو أنه أكثر اضطرابات الأكل تميزًا ، لكن فقدان الشهية يتخذ أشكالًا عديدة ولا يبدو متماثلًا للجميع، فبعض الأشخاص يقيدون تناولهم للسعرات الحرارية أو تناول أطعمة معينة من أجل عدم زيادة الوزن.

والأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من فقدان الشهية غالبًا ما يقيدون تناولهم للطعام أو ينهمون في تناول الطعام ثم يقومون بالتخلص مما تناولوه عن طريق القئ أو استخدام المسهلات ، أو الإفراط في ممارسة الرياضة.

إلى جانب الهوس في التخلص من آثار هذا الطعام هناك بعض الأعراض الجسدية الخفية لفقدان الشهية مثل ترقق الشعر ، أو جفاف الجلد.

الشره المرضي

قد لا يكون من السهل اكتشاف علامات الشره العصبي مثل فقدان الشهية، ويكون لدى الشخص المصاب بالشره سلوكيات مشابهة لسلوكيات شخص مصاب بفقدان الشهية مثل تناول كميات كبيرة من الطعام ثم تطهير الجسم من هذا الطعام.

لكن الشره المرضي لا يتميز بفقدان الوزن بشكل كبير مثل فقدان الشهية،

اضطراب الأكل بنهم

يمكن أن يصبح تشخيص اضطراب الأكل غير مفهوم لأنه قد يتم الخلط بين اضطراب الأكل بنهم والشره المرضي، لأن الشخص قد يأكل كميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة من الوقت ثم ينخرط في سلوكيات التطهير، ويمكن أن يؤثر اضطراب الأكل بنهم أيضًا على الأشخاص من أي وزن.

لذلك من المهم ملاحظة العلامات الدقيقة لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام ، بما في ذلك اكتناز الطعام ، أو شعور الشخص بالندم بعد تناول كمية غير طبيعية من الطعام.

اضطراب تجنب الطعام أو تقييد تناوله



اضطراب تناول الطعام التجنبي اوالمقيد هو تشخيص جديد لاضطراب الأكل قد لا تكون على دراية به، كما أنه شائع لدي المراهقين ويمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ أيضًا.

وغالبًا ما يرتبط تناول الطعام الاجتنابي بشكل من الأمراض النفسية الأخرى مثل الوسواس القهري أو القل.

و في كثير من الأحيان يخشى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تناول الطعام الاجتنابي المحدد من القيء من بعض الأطعمة أو لديهم رد فعل تحسسي شديد من الطعام ، وبالتالي يقيدون تناول الطعام.

ويمكن أن يحدث أيضًا هذا الإضطراب جنبًا إلى جنب مع إعاقات النمو مثل التوحد وقد تشمل الأعراض النفور من بعض الأطعمة والقوام والنكهات.

ولا يرتبط تناول الطعام الاجتنابي عادةً بهدف إنقاص الوزن على الرغم من إمكانية فقدان الوزن عند تقييد تناول الطعام من هذا القبيل.

إضطراب بيكا

لا توجد إحصائيات محددة تُظهر بالضبط عدد الأشخاص الذين يعانون إضطراب بيكا حيث أن تشخيص هذا الإضطراب الأكل نادر.

ويتضمن تناول الأشياء غير الصالحة للأكل، مثل الطلاء أو الورق أو الأوساخ أو الطباشير أو الطين.

وعادةً ما يكون مرتبطًا بحالة صحية عقلية أخرى مثل الفصام أو الإعاقة الذهنية أو التنموية، ومع ذلك ، فإن الإصابة به لا تعني تمامًا أن هذا الشخص يعاني من حالة صحية عقلية شديدة.

الأنوركسيا

على الرغم من أنه ليس تشخيصًا رسميًا لاضطراب الأكل حيث أنه عبارة عن اضطراب مقنع بالرغبة في تناول الطعام الصحي أو النظيف أو النباتي.

وهذا الهدف المتمثل في تناول الطعام الصحي للغاية يمكن أن يؤدي إلى تناول كميات قليلة جدا من الطعام.

وهناك سبب آخر للإصابة به هو أن الأشخاص المصابون بتقويم العظام يقلقون بشأن ما يتناولونه.