مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات التنمية المستدامة

عقد رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعاً بوزارة الخارجية، أمس الاثنين، مع وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمشاركة ممثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعاون الدولي.

وبحسب وزارة الخارجية، ناقش الاجتماع تفاصيل مشروع "الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي من أجل التنمية المستدامة"، في إطار مناقشة مشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من ۲۰٢١-۲۰۲۷ المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

واستعرض الاجتماع مكونات المشروع التي تشمل مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان والجبل الأصفر والإسكندرية وبني سويف وأسوان، ومحطة تحلية المياه في رأس الحكمة، ومحطة معالجة الحمأة في أبو رواش، حيث استعرض ممثلو وزارة الإسكان في هذا الإطار ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة والمقرر صدورها قريبًا.

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بمشاركة الاتحاد في دعم هذا المشروع الهام الذي تمثل مجالاته أولويات مشتركة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وتطلعهم لأن يكون هذا المشروع باكورة التعاون للفترة القادمة.

مصر تترأس مجموعة بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا

وترأست مصر، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، الاجتماع العام الرابع لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا، المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد افتراضيًا، أمس، بمشاركة ممثلي دول شرق أفريقيا والدول الأعضاء بالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمنطقة.

وركز الاجتماع بصفة أساسية على موضوع "الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، الذى يعتبر أحد مجالات العمل ذات الأولوية فى إطار خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022.

وعرض ممثلو عدد من الدول المشاركة تجارب بلادهم في هذا الشأن، والتحديات الخاصة بالتعامل مع تداعيات التعاون القائم بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما تم تناول سبل تطوير التنسيق الإقليمي والدولي للتعامل مع تلك الظاهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تترأس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2017، وتهدف المجموعة إلى توفير محفل لتبادل الخبرات بين دول المنطقة وبناء القدرات الوطنية فى مجالات مكافحة الإرهاب.