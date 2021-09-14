الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات التنمية المستدامة

سامح شكري
سامح شكري

عقد رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعاً بوزارة الخارجية، أمس الاثنين، مع وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمشاركة ممثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعاون الدولي.

وبحسب وزارة الخارجية، ناقش الاجتماع تفاصيل مشروع "الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي من أجل التنمية المستدامة"، في إطار مناقشة مشروعات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من ۲۰٢١-۲۰۲۷ المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

واستعرض الاجتماع مكونات المشروع التي تشمل مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان والجبل الأصفر والإسكندرية وبني سويف وأسوان، ومحطة تحلية المياه في رأس الحكمة، ومحطة معالجة الحمأة في أبو رواش، حيث استعرض ممثلو وزارة الإسكان في هذا الإطار ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة والمقرر صدورها قريبًا.

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بمشاركة الاتحاد في دعم هذا المشروع الهام الذي تمثل مجالاته أولويات مشتركة لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وتطلعهم لأن يكون هذا المشروع باكورة التعاون للفترة القادمة.

مصر تترأس مجموعة بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا

وترأست مصر، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، الاجتماع العام الرابع لمجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا، المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي انعقد افتراضيًا، أمس، بمشاركة ممثلي دول شرق أفريقيا والدول الأعضاء بالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمنطقة. 

وركز الاجتماع بصفة أساسية على موضوع "الصلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود"، الذى يعتبر أحد مجالات العمل ذات الأولوية فى إطار خطة عمل المجموعة للفترة 2021/2022.

وعرض ممثلو عدد من الدول المشاركة تجارب بلادهم في هذا الشأن، والتحديات الخاصة بالتعامل مع تداعيات التعاون القائم بين التنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما تم تناول سبل تطوير التنسيق الإقليمي والدولي للتعامل مع تلك الظاهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تترأس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ عام 2017، وتهدف المجموعة إلى توفير محفل لتبادل الخبرات بين دول المنطقة وبناء القدرات الوطنية فى مجالات مكافحة الإرهاب.

رؤوف سعد مصر الاتحاد الأوروبي القاهرة الإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي من أجل التنمية المستدامة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

لبنان يسجل 706 إصابات و8 وفيات بكورونا

الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى يتبادلان الرؤى بشأن أبرز القضايا الإفريقية

إحالة طبيبين وموظف فى واقعة «السجود للكلب» للمحاكمة الجنائية

بوريل: ما حدث في أفغانستان مأساة حقيقية لشعبها ونكسة للغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا