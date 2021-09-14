الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع المنحى الوبائى للأسبوع الخامس فى المغرب

المنحى الوبائي للأسبوع
المنحى الوبائي للأسبوع الخامس في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع نسبة حالات الإصابة المرتبطة بوباء "كوفيد-19" للأسبوع الخامس على التوالي، مع تسجيل نسب عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

وأكد رئيس قسم الأمراض السارية بالوزارة عبد الكريم مزيان أنه منذ خمسة أسابيع والمغرب يمر بمرحلة تنازلية للحالات الإيجابية، لكن رغم كل هذا، ما زال يسجل أعدادا ونسبا عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

وأشار إلى أنه خلال فترة الأسبوعين الماضيين، سجل المغرب انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية، حيث انتقلت من 42.424 حالة إيجابية كرقم أسبوعي سجل في أواخر شهر أغسطس، إلى 20.562 حالة إيجابية سجلت في الأسبوع الماضي، أي بانخفاض قارب 52%، موضحا أن هذا التراجع سجل بكل أنحاء المغرب بدون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة.

وقال مزيان إن منحنى الوفيات الأسبوعي سجل بدوره انخفاضا ملحوظا للأسبوع الرابع على التوالي؛ حيث انتقل من 645 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 473 حالة وفاة في الأسبوع الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 25,6%.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك..

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المغرب الوفيات الاصابات كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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