«حماة الوطن»: تقرير الأمم المتحدة للتنمية شهادة دولية على إنجازات الحكومة

أشاد الدكتور حامد عبداللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي تم استعراضه اليوم بحضور الرئيس السيسي وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية يعد شهادة جديدة للمجتمع الدولي على الانجازات التي قامت بها مؤسسات الدولة في كافة المجالات سواء الصحة أو التعليم أو البنية التحتية.

وأضاف الهدهد، في تصريحات صحفية، أن المؤسسات الدولية أشادت بما قمت به الدولة خلال السنوات الماضية في قطاع الصحة وأن الدولة تعاملت مع قضية فيروس سي بشكل إيجابي، وتم تنفيذ مبادرات لدعم صحة المرأة ساعدت بشكل كبير في التعامل مع القضايا الملحة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل كان من بين الانجازات، وسيؤدي لمزيدا من التحسن في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وحضر الرئيس السيسي، صباح اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم شرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وقالت راندا أبوالحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت «أبوالحسن» في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه «أقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار» وهو التقرير الـ12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994».