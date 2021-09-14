الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تلجأ لإغلاق مدينة ساحلية بسبب تفشي سلالة دلتا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

لجأت الصين إلى إغلاق مدينة ساحلية يقطنها 4.5 مليون نسمة بسبب تفشي السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والأشد عدوى. 

وتتمسك الصين بنهجها الصارم المتمثل في عدم التهاون مطلقا مع عدوى الفيروس، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء. 

وحسب التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، تم منع سكان مدينة شيامن، بإقليم فوجيان في جنوب شرقي الصين، من الخروج من المنزل إلا في ظروف استثنائية.

وأغلقت المدينة، وهي مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائي وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات، وكانت قد سجلت المدينة 32 حالة إصابة أمس الإثنين. 

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي أن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة فوجيان، بينما الـ33 المتبقية وافدة من الخارج.

شهدت الصين زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بمدرسة ابتدائية في مقاطعة فوجيان.

وتشير التقارير الأولية إلى أن تفشي الفيروس قد يكون بسبب والد أحد التلاميذ، الذي ثبتت إصابته الأسبوع الماضي.

وأمرت السلطات في فوجيان بإجراء اختبار لجميع المعلمين والتلاميذ خلال أسبوع، بعد التبليغ عن أكثر من 100 حالة في غضون أربعة أيام.

وتأتي الموجة الأخيرة بعد شهر من احتواء الصين لتفشي الفيروس الذي حدث في نانجينغ، وهو التفشي الأكبر منذ ووهان.

ويبدو أن مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان، التي يقطنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، من بين أكثر الأماكن تضررًا.

وترتبط حالات الإصابة الأولى هناك بمدرسة ابتدائية.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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