للمصريين المقيمين بالخارج.. كيف تعود للوطن حال «تعنت الكفيل»؟

يواجه الكثير من المصريين المقيمين بالدول العربية، مشكلة تعنت الكفيل وعدم القدرة على العودة إلى مصر في حال وجود خلاف.

وورد لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج العديد من الاستفسارات بخصوص هذه الأزمة، وقال اللواء ناصر درغام، مستشار وزارة الهجرة والخبير في شئون الهجرة والجوازات والجنسية، إنه في حالة فقد جواز السفير أو عدم التمكن من الحصول عليه من الكفيل، فيمكن التقدم بطلب «وثيقة عودة للبلاد» من القنصلية لحل هذه المشكلة.

وأضاف درغام، في فيديو تم عرضة على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، أن تلك الوثيقة اضطرارية في مثل هذه الحالات، مشددًا على أهمية التنسيق مع البلد المضيف لنقل البيانات للوثيقة واعتمادها من جهات الاختصاص لتيسير عمل جواز سفر جديد في مصر.

وكانت دعت وزارة الهجرة المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكافة البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة والسكان.

وأضافت وزارة الهجرة، في بيان صحفي سابق له أن هذا التنسيق جاء عقب تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول، وفي هذا الصدد، فقد طالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:

https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7

موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.