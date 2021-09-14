وكيل الصحة بالسويس يكرم مسئول الطعوم والأمصال

انعقدت لجنة الأمومة الآمنة بمديرية الصحة في محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، وحضور الدكتور سامح شكري مدير عام الشئون العلاجية بمديرية الصحة بالسويس.

اجتماع الصحة بالسويس

ويهدف الاجتماع إلى متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه التوصيات السابقة للجنة وتقييم الأداء الفني وتفعيل دور اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات للمخلفات السابقة.

اجتماع الصحة بالسويس

وناقش الاجتماع حالات وفيات الأمهات خلال الفترة السابقة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى نسبة الوفيات في الأمهات.

اجتماع الصحة بالسويس

كما تم التأكيد على اتباع البروتوكولات العلاجية الخاصة بالسيدات الحوامل ومتابعة حالاتهم الصحية وحُسن التنسيق بين الأطراف المعنية بمتابعة الحالات الصحية للحوامل ومتابعة التاريخ المرضي لهن، بما يضمن السيطرة على مضاعفات الحمل والولادة وتقديم الدعم اللازم فيما قبل الولادة، وذلك للحفاظ على حياة الأمهات وللحد والتقليل من نسب وفيات الأمهات حتى تتماشى مع النسب العالمية.

اجتماع الصحة بالسويس

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة ميرڤت عبدالوهاب، مدير إدارة الأمومة والطفولة ومديري إدارات العلاج الحر والجودة ولفيف من المعنيين من أطباء النساء والتوليد بالسويس العام.

اجتماع الصحة بالسويس

وفي سياق آخر قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس بتكريم الدكتورة أسماء محمد محمود مسئول الطعوم والأمصال بمديرية الصحة بالسويس، وذلك تقديرًا لما تبذله من حسن الأداء بالعمل وعدم ادخار أي جهد في سرعة توفير الأمصال والطعوم والتواصل المستمر لمتابعة وصولها للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والوصول للفئات المعنية بالتطعيم، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتميز.

اجتماع الصحة بالسويس

وتشهد السويس إنشاء مجمع طبي ضخم يعد الأكبر بمدن القناة والدلتا والذي من المقرر أن يوفر جميع التخصصات بطاقة استيعابية تتخطى 400 سرير، ليضمن تقديم خدمة طبية جيدة لمواطني السويس بعد سنوات من تحمل عناء السفر للقاهرة والمحافظات المجاورة بحثًا عن تخصصات غير موجودة في السويس.