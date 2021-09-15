أخيرا.. أحدث هواتف OPPO فى الأسواق بأفضل تكنولوجيا لتصوير البورتريه

أطلقت OPPO أحدث إصداراتها من سلسلة Reno الرائدة في مصر والتي تشمل OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G حيث تتميز بتقنية فيديو ذكية ومحسنة ومجهزة لأول مرة بباقة من الخصائص الرائدة في الصناعة مثل خاصية (الفيديو بورتريه) المتوهج، والتي تحتوي على مؤثرات توهج سينمائية في البورتريه، إلى جانب خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحديثها كي تتيح للمستخدمين تسجيل كل لحظة غالية على هيئة فيديو بورتريه محترف، أما تصميم OPPO Reno Glow الشهير مع تصميم ريترو فهو فائق النحافة مع أداء قوي، بنظام تشغيل OPPO الذكي ColorOS 11.

OPPO Reno6



ستوديو بورتريه متنقل ومثالي بفضل الذكاء الاصطناعي

حدث انفجار في شعبية التصوير الفوتوغرافي والفيديو بين مستخدمي الهواتف الذكية على مدار السنوات الأخيرة. تقديم صور وفيديوهات بورتريه مذهلة هو السمة التي اشتهرت بها سلسلة Reno على مدار السنوات القليلة الماضية. تخدم سلسلة OPPO Reno حالياً أكثر من ٧٠ مليون مستخدم حول العالم كل شهر، والذين يقومون بالتقاط متوسط ٢ مليار صورة وأكثر من ٢٠٠ مليون ذكرى عبر الفيديو. وامتداداً لقدرات التصوير القوية في سلسلة Reno، فإن كل من OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G مجهزين بخاصية الفيديو بورتريه الرائدة في الصناعية لتحسين تجربة تصوير البورتريه والتقاط المشاعر بصورة أفضل.

يتضمن هاتف OPPO Reno6 كاميرا رباعية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٤٤ ميجابيكسل، بينما يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G كاميرا ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة ٦٤ ميجابيكسل في الخلف، وكاميرا سيلفي أمامية ٣٢ ميجابيكسل. كذلك، يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر دقة. وامتداداً لهذه الأسس القوية بالمعدات، يتمتع هاتفي OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gبمجموعة من خصائص الفيديو بورتريه المحسنة بالذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

خاصية توهج الفيديو بورتريه: تقدم مؤثرات توهج رائدة في تصوير الفيديو بالهاتف الذكي وبجودة سينمائية. هذه الخاصية مدعومة بقاعدة بيانات مكونة من أكثر من ١٠ مليون بورتريه ولوغاريتمات ذكاء اصطناعي، لتقدم خاصية توهج الفيديو بورتريه معالجة لحظية للفيديو ببقع البوكيه الضوئية في الخلفية، وكل ذلك مع الحفاظ على مظهر طبيعي وساطع لموضوع الصورة. يمكن تطبيق هذا المؤثر الحالم على فيديوهات البورتريه الخاصة بك بنقرة واحدة، وهو متوفر في كل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي: يمكن لهذه الخاصية تتبع الضوء المحيط آلياً وتحسين الفيديو وفقاً لذلك. سواء كنت تصور في الليل، أو بضوء خلفي قوي في النهار، خاصية تعزيز الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعدك على التقاط فيديو بورتريه أكثر وضوحاً، سطوعاً، وبألوان تنبض بالحيوية.

فيديو تجميل البورتريه: متواجد على OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gويمكنه تطبيق مؤثرات تجميل هادئة وطبيعية على الفيديو بورتريه، كذلك تستطيع هذه الخاصية التعرف على ١٩٣ نقطة وجهية في وضع الفيديو، ويتيح كل من OPPO Reno6وOPPO Reno6 5G للمستخدمين تطبيق مؤثرات التجميل مع المزيد من التدقيق، التخصيص، والأصالة.

تتبع التركيز البؤري: متوفر خصيصاً في هاتف OPPO Reno6 5G، ويتيح التركيز البؤري المحسن للفيديو عبر التعرف على موضوع الصورة الرئيسي وتتبعه باستمرار وثبات.

OPPO Reno6



OPPO Reno6 و OPPO Reno6 5Gيحافظان على قدرات جودة الصور الاستثنائية لسلسلة Reno مع لوغاريتم Image Clear Engine الحصري من OPPO، وتتيح لك لقطات الفلاش السريعة التقاط صور أكثر وضوحاً لموضوع الصورة المتحرك أو التقاط صور سريعة. تدعم سلسلة OPPO Reno6الصورة فائقة الوضوح ١٠٨ ميجابيكسل، والتي يمكنها التقاط التفاصيل الغنية وملمس الأشياء في الصور بفضل كاميرا رئيسية فائقة الجودة العالية ولوغاريتم الدقة الفائقة. بعد أن تقوم هواتف سلسلة Reno6 بالتقاط كل صورة بشكل مثالي، تقدم السلسلة مجموعة أدوات ما بعد الإنتاج مثل نطاق الألوان بالذكاء الاصطناعي، والذي يحول صورك إلى الأنماط الشهيرة على الإنترنت بنقرة واحدة.

استمتع بالإثارة مع أداء استثنائي

على رأس الخصائص الاستثنائية العديدة في هاتف OPPO Reno6، يأتي الشاحن السريع بقوة ٥٠ واط وبطارية طويلة المدى سعة ٤٣١٠ مللي أمبير. يمكن شحن هاتف OPPO Reno6 بنسبة ١٠٠٪ في خلال ٤٥ دقيقة فقط١. يمكن شحن Reno6 5G حتى ١٠٠٪ في ٢٨ دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم حتى مع بطارية منخفضة للغاية٢، مع بطارية ضخمة ٤٣٠٠ مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. ٦٥ واط.

داخل هاتف OPPO Reno6، يضمن معالج Qualcomm® Snapdragon™ 720G أداء فائق السلاسة. بينما يعد OPPO Reno6 5G أول هاتف في السوق يتضمن أحدث تكنولوجيا شريحة الجيل الخامس 5G-integrated SoC من MediaTek، وهي Dimensity 900، والقائمة على معالج 6nm.

يقدم كل من OPPO Reno6و OPPO Reno6 5Gللمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة ٨ جيجابايت ومساحة تخزين ١٢٨ جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً. هذا يعني أن المساحة الأصلية ٨ جيجابايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي ٢/٣/٥ جيجابايت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

مع أسس الأداء القوي، تمكنت OPPO من تحسين هاتفي OPPO Reno6و OPPO Reno6 5G لتحسين تجربة ممارسة الألعاب للمستخدمين بشكل أكبر. تتضمن خصائص الألعاب المخصصة كل من التشغيل السريع، وضع تركيز الألعاب، فلتر الألعاب، وتكنولوجيا Hyperboost 4.0 الخاصة من OPPO، والتي تتكاتف جميعاً لتقديم تجربة غامرة بشكل أكبر. كذلك، فإن هاتف Reno6 5G معد بمحرك أحادي Z-Axis . حين تدخل إلى العالم الافتراضي لألعاب الهاتف المحمول، فإن الاهتزازات التعبيرية اللحظية بفضل المحرك الأحادي Z-Axis تجذبك إلى داخل اللعبة.

قم بالتعبير عن نفسك مع مفهوم تصميم Reno Glow العصري

استمراراً للتصميم المميز لسلسلة Reno، فإن OPPO Reno6 و OPPO Reno6 5Gيتمتعان بمظهر عصري ونحيف في لونين: أورورا والأسود النجمي. كلا اللونين يقدمان مظهراً جذاباً بحق مع ضمان مقاومة تبصم الأصابع.

مع معالجة الـ Diamond Spectrum الجديدة، يصبح لون أورورا لون "دائم التغير". حيث يسطع بنطاق كامل من الألوان المختلفة مثله مثل أضواء الشمال التي سمي على اسمها حين تنظر له من مختلف الزوايا. باستخدام تأثير Reno Glow، يضيف الأسود النجمي تفاصيل براقة هادئة للون الأسود الكلاسيكي الذي يجعله يضيء مثل مجرة النجوم بين يديك.

OPPO Reno6



على واجهة هاتفي OPPO Reno6وOPPO Reno6 5G، تتواجد شاشة أموليد ٦.٤ بوصة مع معدل تحديث ٩٠ هيرتز ومعدل تعيين اللمس ١٨٠ هيرتز، تقدم تجربة مشاهدة أكثر حيوية وسلاسة. الشاشة أيضاً حاصلة على اعتماد SGS Eye Care Display لرعاية العين، حيث تم اعتمادها كشاشة "ذات إضاءة زرقاء منخفضة" تساعد في تخفيف الضغط على العين٣. كذلك، OPPO Reno6و OPPPO Reno6 5G يأتيان بشهادة العرض العالي الجودة لكل من Netflix HD و Amazon Prime Video HD، مما يتيح للمستخدمين عرض المحتوى بتفاصيل أكثر دقة. كذلك هاتف OPPO Reno6 5G يحتوي على مستشعر الضوء ٣٦٠ درجة بفضل مستشعرين اثنين، مما يحسن من دقة الضبط الآلي للسطوع، لتصبح تجربة المشاهدة أكثر راحة أينما كنت.

إلى جانب المظهر الجذاب، لا تزال سلسلة OPPO Reno6رفيعة ونحيفة. يأتي هاتف OPPO Reno6بحجم مريح بسمك ٧.٨ مم ووزن ١٧٣ جم فقط، بينما OPPO Reno6 5G بسمك ٧.٥٩ مم ووزن ١٨٢ جم فقط.

OPPO Reno6



نظام تشغيل ColorOS 11 السلس يجعل استخدام سلسلة OPPO Reno6 متعة خالصة

بالإضافة إلى قدرات تصوير الفيديو بورتريه الرائعة، والتصميم المذهل، والأداء الاستثنائي، تعمل سلسلة OPPO Reno 6بنظام تشغيل ColorOS 11. وهو نظام التشغيل قائم على أندرويد، ويقدم فاعلية أكبر، سلاسة غير مسبوقة، والمزيد من الخصوصية لمزيد من التجربة الممتعة والمريحة للهاتف الذكي.

استمتع بخدمات حصرية مع خدمات OPPO بريميوم المذهلة

بينما نواصل التزامنا بتخطي توقعات عملاءنا وتقديم تجربة خدمة أفضل. الآن يمكنكم التمتع بالمزايا الحصرية أدناه ما أن تشتروا هاتف OPPO Reno6 5G:

خدمة تسليف الهاتف: إذا كنت تقوم بإصلاح هاتفك يمكنك التمتع بجهاز بديل من مركز خدمة OPPO.

الطابور السريع: يمكنك تخطي الطوابير والتمتع بخدمة الطابور السريع لتحصل على الخدمة التي تحتاجها في أسرع وقت.

طبقة حماية مجانية: تمتع بطبقة حماية مجانية لمرة واحدة خلال فترة الضمان. يمكنك أيضاً معرفة المزيد حول خدمات OPPO بريميوم عبر صفحة خدمة بريميوم أو فريق الخدمة المتخصص في مراكز الخدمة.

الطرح في السوق

سلسلة OPPO Reno6 متوفرة في السوق المصري بنسختين هما : OPPO Reno6 و OPPO Reno6 5G، بدءاً من 7 سبتمبر.

يتوفر OPPO Reno6في لونين: أورورا والأسود النجمي. كلا الطرازين سيكون متوفراً للبيع بسعر تجزئة 5,990 جنيه مصري.

كذلك سوف يتوفر OPPO Reno6 5G في لونين: أورورا والأسود النجمي. كلا الطرازين سوف يكون متوفراً للبيع بسعر تجزئة 8,990 جنيه مصري.