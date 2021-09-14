هيئة التعمير تسلم عقود منتفعي أرض «سهل الطينة» في بورسعيد

سلمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية مزارعى سهل الطينة بمحافظة بورسعيد عقود أراضيهم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المنتفعين، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، وبمناسبة احتفالات مصر بعيد الفلاح، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن ناحيته، ناشد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مزارعي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وقرية الأمل الذين لم يستلموا عقودهم بسرعة التوجه إلى مندوبى المناطق للتوقيع عليها واستلامها.

وكان الدكتور محمد الشحات، قد أكد أن وتيرة العمل بمشروع الدلتا الجديدة تتم وفقًا لجدول زمني موضوع مسبقًا، مشيرًا إلى أن تدشين المرحلة الأولى الخاصة بـ632 ألف فدان ستكون مطلع العام الجديد، وتم التنسيق مع الوزرات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من توصيل المياه وهي مسؤولية وزارة الري، على أن الري الحديث هو وسيلة الري الوحيدة، موضحًا أن المساحة التي ستزرع في هذه المرحلة تصل إلى 2 مليون فدان.

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة ليست جهة ولاية حتى الآن: "لكننا نمثل وزارة الزراعة ونشارك بالخبرات التي تمتلكها في المشروعات الصحراوية"، مؤكدًا أن الدلتا الجديدة ستكون أفضل من القديمة وستشهد مجمعًا صناعيًا تصديريًا عملاقًا.

وأضاف الشحات، أن المرحلة الثانية ستشهد زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح والفول البلدي والبنجر، لافتًا إلى أن توزيع المساحات يرجع إلى توجيه المحصول للداخل أم التصدير والظروف البيئة المناسبة، حيث إن المساحات مبشرة والمشروع سيكون طفرة زراعية كبيرة.

وأشار رئيس هيئة التعمير، إلى أن طرح المساحات للمستثمرين والشباب سيكون في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة لإعلان الانتهاء من المشروع، في أكتوبر 2023 المقبل.

