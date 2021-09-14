الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. الطرق الصوفية تستقبل العزاء في وفاة شيخ الطريقة الشهاوية

الشيخ محمد الشهاوي
الشيخ محمد الشهاوي

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، مساء الثلاثاء، عزاء الشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية الذي وافته المنية أمس الأول.

وكانت الطرق الصوفية أصدرت بيانا قالت فيه: “فقدت الأمة الإسلامية، الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، ورئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الرأي العام”.

والراحل صاحب تاريخ مشرف وبطولات عظيمة كان لها بالغ الأثر فى الحياة الصوفية فى مصر والعالم العربى، وقيل عن الشيخ الراحل محمد الشهاوى، إنه العالم العامل الذى سلك الطريقة البرهامية الشهاوية، متبعًا الكتاب والسنة النبوية، فكان له القدم الراسخ فى أحوال النهايات، واليد البيضاء فى علم الموارد، والباع الطويل فى مواقف الرجال، فحظى بثناء الناس عليه.

ويعد الشيخ الشهاوى، صاحب أول وأقدم جريدة إسلامية –وهى جريدة «الرأى العام»، بعد ثورة يوليو 1952 م، وتأسست فى عام 1976، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التحرير للجريدة، واهتمت الجريدة بإعداد جيل متميز من الصحفيين الذين أصبح لهم دورهم الكبير فيما بعد فى تطوير الصحافة، والكثير منهم الآن نجوم فى عالم الصحافة.. وقيل عن جريدة «الرأى العام»، أنها كانت ولا تزال مدرسة الصحافة الإسلامية.

والشيخ الشهاوى، كان صاحب مواقف بطولية أمام محاولات الجماعات المتطرفة لاختراق الطرق الصوفية.

تعرض الشيخ الشهاوى، لمحاولات الاغتيال بسبب مواقفه المعادية للجماعات الإرهابية حيث نجا من إحدى محاولات الاغتيال الشهيرة والتى راح ضحيتها الكاتب الصحفى فرج فودة، فيما نجا سماحته والكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق.

الشيخ محمد الشهاوى، ولد فى عام 1938م، وتوفى فى 2021، عن عمر يناهز 82 عاما.

اليوم الطرق الصوفية تستقبل التعازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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