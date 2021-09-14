خيارات غذائية صحية للأمهات الجدد بعد الولادة

يستنزف الحمل والولادة الكثير من الطاقة والمواد المغذية من جسم الأم، لذلك عليكِ أن تختارِ الأطعمة الصحية الممكنة للحفاظ على صحتك وحيوية طفلك مع الرضاعة الطبيعية.

ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع “momjunction ” الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي بعد الولادة منها.

البروتينات:

وفقًا لدراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة ولاية أوهايو، تحتاج الأمهات بعد الولادة إلى حوالي 71 جرامًا من البروتين الإضافي بالإضافة إلى احتياجاتهن اليومية لذلك، فإن إضافة المزيد من الأطعمة البروتينية إلى نظامك الغذائي أمر لا بد منه خلال هذه الفترة.

الحبوب الكاملة:

تعتبر الكربوهيدرات أسرع مصدر للطاقة بالنسبة لك خلال هذه الفترة الحاسمة من حياتك ، وستحتاجين الآن إلى الكثير من الطاقة لإنتاج الحليب لمولودك الجديد، و في حين أن السكريات البسيطة قد تبدو خيارًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على الطاقة، إلا أنها غير موثوقة، و تميل إلى رفع مستويات السكر في الدم بسرعة وتنزيلها فجأة ، مما قد يجعلك تشعر بالتعب والضعف، تعتبر الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشعير ودقيق الشوفان والبرغل خيارًا جيدًا.

الدهون:

تشكل الدهون جزءًا مهمًا جدًا من نظامك الغذائي بعد الولادة ، ولكن عليك التأكد من تناول النوع الصحيح من الدهون، و تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي ستعزز نمو دماغ طفلك، لذا تأكد من حصولك على حصتين من سمك السلور أو التونة أو السلمون أو بولوك كل أسبوع .

الخضار والفواكه:

الخضار والفواكه هي الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي ما بعد الحمل، فهي محملة بالألياف التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك، كما أنها تمد الجسم بكمية جيدة من الفيتامينات والمعادن الهامة ، وهو أمر رائع إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

أطعمة أخرى:

بصرف النظر عن هذه ، فإن العديد من الأطعمة الأخرى رائعة عندما يتعلق الأمر بتزويدك بالتغذية المثلى خلال فترة ما بعد الولادة والرضاعة، مثل الكركم فهو غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين ج والمنغنيز، و مسحوق الزنجبيل الجاف معبأ بالسيلينيوم والألياف وفيتامين هـ والمغنيسيوم، و الشوفان مصدر ممتاز للحديد والألياف والكالسيوم والكربوهيدرات والبروتينات، و بذور الكاروم خصائص مذهلة مضادة للأكسدة تنظف الرحم.