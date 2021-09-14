الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رضوى جودة: دوري مناسب وجديد في حكاية «كدبة كبيرة»

رضوى جودة
رضوى جودة

قالت الفنانة رضوى جودة، إن المؤلف إسلام حافظ المؤلف هو من رشحها للعمل في مسلسل "ورا كل باب" حكاية كدبة كبيرة، بجانب إعجاب المخرج سامح النقاش بعملها في أكثر من قصة بمسلسل "إلا أنا"، متابعًة: "قالي إنه حابب أكون معاه في شغل قريب فلما ظهر دور مناسب الحمد لله في حكاية كدبة كبيرة اختاروني أكون معاهم".

وعن تحضيرها الشخصية تابعت جودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "في البداية أخذت الورق وابتديت اقرأ واتكلمت مع مؤلف المسلسل فهمت منهم أبعاد الشخصية وتطوراتها وعلاقتها بكل اللي حواليها، واتكلمت مع المخرج النقاش عن رؤيته الشخصية وهو حابب تكون عاملة إزاي، وابتديت اذاكر على أساس كلامهم والورق المكتوب كل حاجة تتعلق بالشخصية".

ولفتت إلى أن: "الشركة المنتجة "سيرنجي" للخدمات الإعلامية كانت واخدة كل إجراءات الأمن الصحية من تعقيمات وإن كل الناس في اللوكيشن ورا الكاميرا تكون بالكمامات والمحاولة إن ميكونش في عدد كبير في مكان واحد".

حكاية كدبة كبيرة

وتناقش حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل ورا كل باب، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هي العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، والموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب» سيعاد من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة «الحياة» والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.

الفنانة رضوى جودة رضوى جودة مسلسل ورا كل باب مسلسل الا انا حكاية كدبة كبيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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