توفير قطعة أرض لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة بالفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، في مستهل زيارته للمحافظة، لافتتاح فعاليات ندوة تثقيفية عن دور الهيئة للحفاظ على المال العام، وكذا تفقد مقرات هيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد السيد رئيس قطاع شمال الصعيد ثاني، والمستشار إيهاب عبد الظاهر الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجي، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من مستشارى الهيئة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الزيارة تأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، لافتاً الى مناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول طلب الهيئة لتوفير قطعة أرض لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، وفي هذا الصدد طالب المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من قبل الهيئة، لمعاينة قطع الأرضي المقترحة من قبل المحافظة الأسبوع المقبل.

ورحب محافظ الفيوم، برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مشيداً بالدور الإيجابي لهيئة قضايا الدولة، للحفاظ على الحقوق والآداء والواجبات، موجهاً الشكر لرئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، ومنها تنظيم هذه الدورة التدريبية.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته، بالتعاون الدائم من محافظة الفيوم، موجهاً الشكر لمحافظ الفيوم على حرصه المستمر على تقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

يذكر أن الدورة التدريبية لوكلاء الوزارة ورؤساء المراكز ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، تشمل العقود والحجز الإداري وكافة الشئون القانونية، التى تهدف إلى التوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب ورفع كفاءة الجهاز الادارى للنهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل.