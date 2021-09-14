رئيس جامعة الأزهر يتفقد المجموعة التدريبية التاسعة بمركز التدريب والتطوير

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدورة التدريبية التاسعة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج للقيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لتجهيزهم ليكونوا صفًّا ثانيًا للقيادة.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع الأنشطة والتدريبات لأعضاء هيئة التدريس للنهوض والارتقاء بمستواهم، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على الجامعة كونها أعرق الجامعات.

وخلال الجولة تحدث رئيس الجامعة مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير قام بعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب، وتم تخريج دفعتين من هذا البرنامج التدريبي الأسبوع الماضي، وجميع الدورات التدريبية التي يعقدها مركز الأزهر للتدريب والتطوير يراعى خلالها الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.