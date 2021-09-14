الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تغلق مدينة كاملة لوقف تفشي «دلتا»

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أغلقت الصين مدينة ساحلية يقطنها 4.5 مليون نسمة لوقف تفشي السلالة دلتا، المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والأشد عدوى، حيث تتمسك الدولة بنهجها الصارم المتمثل في عدم التهاون مطلقا مع عدوى الفيروس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم منع سكان مدينة شيامن، بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين، من الخروج من المنزل إلا في ظروف استثنائية.
 

وأغلقت المدينة، وهي مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائي والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات.
 

وسجلت المدينة  32 حالة إصابة أمس الاثنين.


وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
 

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة فوجيان، بينما الـ 33 المتبقية وافدة من الخارج.
 

وفي سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 59 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بـ"كوفيد-19" في مقاطعة فوجيان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 33 حالة وافدة جديدة مصابة بـ"كوفيد-19" أيضًا، بما فيها 14 حالة في مقاطعة يوننان وثماني حالات في مقاطعة قوانجدونج وست حالات في بلدية شانجهاي وحالتان في مقاطعة سيتشوان وحالة واحدة في كل من بلدية بكين ومقاطعتي فوجيان وشاندونج.

وقالت اللجنة، إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اإصابتها بـ"كوفيد-19" أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الإثنين.

وتم تسجيل ما إجمالية 8678 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الإثنين، بينها 8072 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و606 حالات لا تزال فيها، ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 95340 حالة حتى يوم الإثنين، بينها 810 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج أربع أشخاص منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما اجماليه 89894 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصًا بسبب المرض.

وليس هناك حالات يشتبه في إصابتها بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني يوم الإثنين.

وتم تسجيل 20 حالة جديدة دون أعراض، 19 حالة منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان ما إجماليه 401 حالة دون أعراض، منها 362 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الإثنين.

الصين فيروس كورونا عدوى الفيروس جنوب شرق الصين الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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