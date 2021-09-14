الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 7 أطنان مياه معبأة مجهولة المصدر بشرم الشيخ (صور)

المياه مجهولة المصدر
المياه مجهولة المصدر

تشكلت لجنة برئاسة الرائد أحمد باسم، بهيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، وبعضوية مديرية الصحة بجنوب سيناء، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، ومديرية تموين جنوب سيناء، وجهاز حماية المستهلك، وشنت حملة مكبرة بمدينة شرم الشيخ، في إطار استكمال حملات التفتيش علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمحافظة جنوب سيناء.

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المياه مجهولة المصدر 

وتم ضبط ما يقارب من 7 أطنان مياه معبأة، وتحرير 4 محاضر ضبط في محطات تحلية غير مرخصة بإجمالي 359 جالون سعة الجالون 19 لتر مياه معبأة، وتقوم تلك المحطات بتقليد عبوات لشركات كبرى لتعبئة مياه الشرب الطبيعية، وقد أوصت اللجنة بغلق تلك المحطات لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية ولعدم وجود ترخيص لها.

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المياه مجهولة المصدر 

كما تم المرور على 5 منشآت غذائية مختلفة، تم تحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وتحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وتم سحب عدد 3 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى واوصت اللجنة بغلق 3 محطات تعبأة مياه شرب ومخزن للمياه المعبأة وتم إعدام عدد 15 جالون سعة الجالون 19 لتر بإجمالي 285 لتر لوجود شوائب.

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المياه مجهولة المصدر 

وتستمر أعمال تلك اللجان بمشاركة إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية بناءً على تعليمات الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومصطفى خليل، مراقب عام الأغذية.

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المياه مجهولة المصدر 

فيما كثفت محافظة جنوب سيناء من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المياه مجهولة المصدر

المياه مجهولة المصدر
المياه مجهولة المصدر
المياه مجهولة المصدر
المياه مجهولة المصدر
الصحة التموين شرم الشيخ جنوب سيناء الرقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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