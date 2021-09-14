قبل بدء العام الدراسي.. «التعليم» تضع 5 ضروريات لا بد من الالتزام بها

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشددة على 5 ضروريات قبل بدء العام الدراسي، حيث تم تعميمهم علي المديريات التعليمية.

التأكيد على عدم عقد أية أنشطة تدريبية، إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائبه، وذلك ضمانا لحوكمة العملية التدريبية وجودتها.

التوجيه بأن تتولي إدارات التدريب بالمديريات التعليمية مسئولية الإشراف على كافة التدريبات بالمديرية أي كان نوعها وإعداد تقارير وقواعد بيانات لها

التوجيه بتفعيل مجموعات التقوية، وفقا للقرار الوزاري الأخير رقم 193 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ولتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس والمنشآت التعليمية التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالتعليم.

ضرورة استكمال الخطة الخاصة بتطعيم العاملين بالتعليم الحكومي والخاص والدولي، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وتبدأ الدراسة في شهر أكتوبر المقبل، وقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطعيم جميع المعلمين وطلاب الثانوية العامة، مشددا على عدم دخول أي معلم أو إداري إلى المدرسة وهو غير حاصل على تطعيم.

وقال الوزير لـ"الدستور"، إن العام الدراسي الجديد انتظامي والحضور يوميا في المدارس، مطالبا أولياء الأمور والطلاب عدم الالتفات إلى ما يقال عبر السوشيال ميديا والالتزام فقط بما يصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.