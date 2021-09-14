العثور على جثة سيدة كرواتية داخل شقتها في مدينة نصر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، على جثة لسيدة كرواتية متعفنة داخل شقتها في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي.

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من صحة البلاغ جرى استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، وجرى العثور على جثة سيدة كرواتية 67 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي.

وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات عن أن المتوفاة متزوجة من مصري، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.