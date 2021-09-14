الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تُسجل 1888 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 504 آلاف و961 مُصابًا.

 وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 494 ألفًا و446 شخصًا عقب تسجيل 1393 حالة تعاف جديدة منذ أمس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3929 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، وأنه تم أمس إجراء 18 ألفًا و329 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و56 ألفًا و855 اختبارًا منذ تفشي الوباء.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

الرئيس السيسي يصل مقر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

الملا يكشف تفاصيل برنامج تنفيذ التحول الرقمي في إدارة الأنشطة البترولية

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

المتهم بقتل عريس وإصابة شقيقه بالمرج: كنت بدافع عن نفسي

أبرزها الصداع والغثيان.. «الصحة» تكشف أعراض لقاح «جونسون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى