بيلاروسيا تُسجل 1888 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 504 آلاف و961 مُصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 494 ألفًا و446 شخصًا عقب تسجيل 1393 حالة تعاف جديدة منذ أمس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3929 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، وأنه تم أمس إجراء 18 ألفًا و329 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 8 ملايين و56 ألفًا و855 اختبارًا منذ تفشي الوباء.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.