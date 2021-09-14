الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

139 وفاة و1998 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلغاريا

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، 1998 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 473 ألفًا و270 إصابة.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، اليوم الثلاثاء، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 139 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و661 حالة.
ويوجد في المستشفيات حاليا 4587 مريضا بكورونا، من بينهم 370 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 413 ألف حالة ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 38 ألفا و363 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

بلغاريا كورونا صوفيا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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