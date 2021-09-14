ضبط 17 طن أدوية بيطرية ومخصبات مجهولة المصدر في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط مصنعين للأدوية البيطرية والمخصبات الزراعية، بدائرة مركز البرلس، بداخلهما 17 طن أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات مجهولة المصدر.

وردت معلومات إلى المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، مفادها قيام مصنعين أحدهما مصنع شهير لتصنيع الأدوية البيطرية، والآخر لتصنيع المخصبات الزراعية، بمركز البرلس، بتصنيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

علي الفور جرى تشكيل حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين ضمت الدكتور سامح البنا، معاون وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالقوي، المفتش بمباحث التموين، ورضا صلاح مليكة، مفتش بإدارة الرقابة، لاستهداف المصنعين المذكورين.



داهمت الحملة المصنع الأول وضبطت بداخله 5 أطنان أدوية بيطرية ومواد بيطرية خام، منتهية الصلاحية، وتحفظت على المضبوطات، وتحرر المحضر 1961 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كما تمكنت الحملة من ضبط 12 طن مخصبات زراعية مستوردة، مجهولة المصدر وبدون أي فواتير وإفراجات جمركية، داخل المصنع الثاني «مخصبات زراعية»، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 1962 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز البرلس، وجارِ العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيق.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظًا على المواطنين.