الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مليوني جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى تايلاند فى 29 سبتمبر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن مليوني جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى تايلاند في 29 سبتمبر الجاري، وفقا لموقع "ذا نيشن تايلاند" الإخباري التايلاندي.

وقال الوزير إنه سيتم تسليم 30 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى تايلاند، تخصص الدفعة الأولى منها المكونة من مليوني جرعة للأطفال من عمر 12 وما فوق حتى يمكن إعادة فتح المدارس.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 ، ستكون هناك إمدادات كافية لتقديم 900 ألف جرعة من لقاح فايزر يوميا لعدد أكبر من السكان.

واعتبارا من الشهر المقبل، سيتم إعطاء لقاح فايزر في تايلاند كجرعة معززة للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك، بينما سيتم إعطاء هذه الجرعة المعززة من فايزر للحاصلين على جرعتين من لقاح استرازنيكا العام المقبل.

وقال وزير الصحة التايلاندي أيضا إن السلطات تراقب الوضع لمعرفة ما إذا كان يمكن تقليص فترة الحجر الصحي، مضيفا: "ستسرع وزارة الصحة عملية تخفيف الإجراءات إن أمكن، لا ينبغي للناس أن يخافوا من موجة خامسة محتملة من كوفيد".

كما حث الشعب التايلاندي على التطعيم في أسرع وقت ممكن لحماية أنفسهم ووقف انتشار المرض.

أعلن وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أن مليوني جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى تايلاند في 29 سبتمبر الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم تسليم 30 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى تايلاند، تخصص الدفعة الأولى منها المكونة من مليوني جرعة للأطفال من عمر 12 وما فوق حتى يمكن إعادة فتح المدارس.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 ، ستكون هناك إمدادات كافية لتقديم 900 ألف جرعة من لقاح فايزر يوميا لعدد أكبر من السكان، وفقا لموقع "ذا نيشن تايلاند" الإخباري التايلاندي.

 

وزير الصحة التايلاندي لقاح فايزر 30 مليون جرعة جرعة للأطفال عام 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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